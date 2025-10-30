Manifesti contro De Santis indaga la Digos Bat parla Caracciolo | Non sono stato escluso

I manifesti sono stati rimossi, ma il caso non è chiuso. La Digos sta cercando di risalire a chi ha tappezzato Barletta, e non solo, di cartelloni contro il segretario regionale del Pd,. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Manifesti contro De Santis, indaga la Digos. Bat, parla Caracciolo: «Non sono stato escluso»

Altri contenuti sullo stesso argomento

TRANI | Manifesti anonimi contro De Santis, Ciliento (PD): «Stigmatizzo l’accaduto» Vai su Facebook

De Santis ( #Pd): “Manifesti contro i dem nella Bat, segno che stiamo dando fastidio ai poteri forti” - X Vai su X

Manifesti abusivi contro De Santis, la ferma condanna del PD BAT: "Gesto vile" - Il commissario Parrini e i segretari dei circoli esprimono piena solidarietà al segretario regionale: "Rifiutiamo la macchina del fango, metodi intimidatori che non ci appartengono" ... Secondo traniviva.it

Regionali, indagine della Digos sui manifesti contro De Santis. Gli incroci con i veleni di Barletta sull’edilizia - L’asse con il comitato 167 contro le delibere del Comune: anche il presidente gambizzato venerdì si era schierato contro le lottizzazioni ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

A Barletta manifesti contro la candidatura di Domenico De Santis: "Pd svende territorio Bat ai baresi" - L'esponente Dem replica: "Queste affissioni sono lo strumento di chi non ne ha altri e che non ha avuto neppure il coraggio di firmarli, di metterci la faccia, come invece stiamo facendo noi nella Bat ... Lo riporta baritoday.it