Manicure a Lunga Durata | Scopri i Migliori Smalti da Provare per Unghie Perfette

Dì addio ai gel e scopri gli smalti professionali che garantiscono una durata fino a dieci giorni.

Né lunghe né corte: le unghie medie effetto saponetta sono la manicure universale, chic ma comoda: sta bene su tutte le mani, è portabilissima e amata dalle modelle https://vogueitalia.visitlink.me/o28zbY #VogueBeauty Vai su Facebook

Lo smalto più a lunga durata? Ecco i top 6 scelti dalle nail artist. Per unghie perfette fino a 15 giorni - Da quelli più accessibili ai più lussuosi, fino alle formule più innovative Può essere frustrante investire tempo nell'eseguire una ... Come scrive vogue.it

Smalti semipermanenti: la soluzione per una manicure a lunga durata - Gli smalti semipermanenti coniugano la tenuta della ricostruzione in gel con la praticità del classico smalto per unghie. Lo riporta grazia.it

Smalti effetto gel: manicure perfetta e a lunga durata - Smalti effetto gel: hanno una formula speciale che conferisce un finish lucido, luminoso e intenso, come quello di una manicure realizzata in salone. grazia.it scrive