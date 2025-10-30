Manfredi | I trasferimenti statali pro capite verso il Sud sono i più bassi perché le amministrazioni hanno presentato meno progetti
“Malgrado la città abbia tante sofferenze dal punto di vista della marginalità sociale, Napoli è tra quelle che ha i trasferimenti più bassi. È un tema importante sia dal punto di vista politico che sociale e testimonia come dobbiamo muoverci per fare in modo che ci sia un welfare integrato”, ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
