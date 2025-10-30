Mancherai a tutti Televisione in lutto per l’improvvisa morte dell’attore

È morto a 42 anni attore e volto noto al pubblico degli anni Novanta per aver interpretato il giovane Will Smith nella popolare sitcom “Willy, il Principe di Bel-Air”. La notizia della sua scomparsa, riportata dal sito statunitense Tmz, ha suscitato grande commozione tra i fan della serie e nel mondo dello spettacolo americano. Myers è deceduto nelle prime ore di mercoledì mattina nella sua casa nel Maryland, a causa di un infarto che non gli ha lasciato scampo. La madre dell’attore, Renee Trice, ha raccontato ai media di aver parlato con lui la sera precedente, senza immaginare che quella sarebbe stata l’ultima volta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it