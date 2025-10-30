Mancherai a tutti Lutto in televisione per la morte improvvisa dell’attore

Il mondo della televisione americana piange la scomparsa di Floyd Roger Myers Jr., attore noto negli anni Novanta per aver interpretato il giovane Will Smith nella celebre sitcom “ Willy, il Principe di Bel-Air ”. Myers è morto a soli 42 anni nella sua abitazione nel Maryland, nelle prime ore di mercoledì mattina, a causa di un infarto improvviso che non gli ha lasciato scampo. La notizia, diffusa dal sito statunitense Tmz, ha suscitato profonda commozione tra i fan e nel mondo dello spettacolo. La madre dell’attore, Renee Trice, ha raccontato ai media di aver parlato con il figlio la sera precedente, senza immaginare che quella sarebbe stata l’ultima volta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

