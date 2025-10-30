Mancati pagamenti agli operatori ecologici proclamato lo sciopero
I lavoratori del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani del Comune di Curti incroceranno le braccia venerdì 14 novembre 2025. A proclamare lo sciopero è stata la Funzione Pubblica Cgil di Caserta, che rappresenta gli operatori impegnati nel settore dell’igiene ambientale per la. 🔗 Leggi su Casertanews.it
