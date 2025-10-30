Mancano 100 giorni alle Olimpiadi | il carro dei vincitori ormai è strapieno

Osteggiata da sinistra e M5s, la kermesse genererà affari per 3,5 miliardi e lascerà infrastrutture a Milano e in Veneto. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Mancano 100 giorni alle Olimpiadi: il carro dei vincitori ormai è strapieno

Scatta oggi il conto alla rovescia: mancano 100 giorni alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Bormio e Livigno si preparano a essere protagoniste tra sport, emozioni e visibilità mondiale Vai su Facebook

Meno 100 giorni alle Olimpiadi, a Bormio la prima medaglia. Simico: "Le opere saranno pronte" - "Bisogna arrivarci" le parole scaramantiche di Sofia Goggia, in attesa di capire se Federica Brignone recupererà in tempo dopo il grave infortunio ... Riporta rainews.it

Milano-Cortina, Sala: "Mancano 100 giorni e siamo in tempo" - A Milano abbiamo scelto di non realizzare direttamente le opere ma di chiedere al privato, come per il palazzetto di ... Segnala sportmediaset.mediaset.it

100 giorni alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: l'offerta "da medaglia d'oro" di Discovery+ ed Eurosport - A 100 giorni dall'inizio dei giochi olimpici invernali di Milano- Lo riporta libero.it