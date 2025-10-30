Situazione di grande polemica per quanto riguarda la Serie A fino alle parole molto forti di una persona importante, “Manca il rispetto per i tifosi”. Il calcio italiano si trova di fronte a una rivoluzione che nessuno si sarebbe aspettato fino a poco tempo fa. Andiamo a scoprire cosa è accaduto. (ANSA) tvplay.it Ormai lo sappiamo tutti, la sfida di Serie A Milan-Como si giocherà a Perth in Australia, una cosa che ha portato a grande confusione e quasi all’unanimità nelle polemiche. Ne abbiamo parlato anche in studio a TvPlay e tutti sono sembrati concordi nel dire che giocare dall’altra parte dell’oceano una gara del campionato sarebbe stata follia. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - “Manca il rispetto per i tifosi”, Serie A nella bufera