Manca il rispetto per i tifosi Serie A nella bufera
Situazione di grande polemica per quanto riguarda la Serie A fino alle parole molto forti di una persona importante, “Manca il rispetto per i tifosi”. Il calcio italiano si trova di fronte a una rivoluzione che nessuno si sarebbe aspettato fino a poco tempo fa. Andiamo a scoprire cosa è accaduto. (ANSA) tvplay.it Ormai lo sappiamo tutti, la sfida di Serie A Milan-Como si giocherà a Perth in Australia, una cosa che ha portato a grande confusione e quasi all’unanimità nelle polemiche. Ne abbiamo parlato anche in studio a TvPlay e tutti sono sembrati concordi nel dire che giocare dall’altra parte dell’oceano una gara del campionato sarebbe stata follia. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nella nostra regione la vitalità imprenditoriale non manca, ma i dati emersi dalle analisi di Unimol e Bankitalia su innovazione e crescita economica in Molise confermano che la quota di imprese attive nell’innovazione resta più bassa rispetto al resto d’Italia, a - facebook.com Vai su Facebook
Abodi commenta Milan-Como a Perth: "Manca il rispetto per i tifosi" - Como a Perth, a febbraio 2026: una possibilità ventilata e sostenuta dalla Lega Serie A che però, d'altro cant ... Lo riporta msn.com
Abodi: "Milan-Como a Perth? Manca rispetto per i tifosi" - Il ministro dello sport parla della decisione di far giocare il match Milan- Scrive msn.com
Abodi su Milan-Como a Perth: "Evento unico, ma manca rispetto per i tifosi" - Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha commentato la scelta della Lega Serie A di disputare Milan- tuttojuve.com scrive