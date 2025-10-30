Management del dolore post operatorio in concerto al Lumière

Dopo una lunga pausa il Management Del Dolore Post Operatorio torna in tour nel 2025 con uno spettacolo completamente rinnovato che ripercorrerà tutta la discografia della band abruzzese, pronta a riportare sul palco la sua potenza e la sua poesia.La tappa pisana si potrà ascoltare al Lumière. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

