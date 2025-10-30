Man of Tomorrow | un’indiscrezione sul casting rivelerebbe nuovi dettagli sul villain

James Gunn ha annunciato il mese scorso il titolo e la data di uscita del prossimo capitolo della saga di Superman della DC Studios, Man of Tomorrow, e da allora i fan hanno iniziato a speculare su questo seguito di Superman (non chiamatelo sequel) e su quali altri personaggi potrebbero essere al centro della trama. Sappiamo che David Corenswet e Nicholas Hoult riprenderanno i rispettivi ruoli di Clark KentSuperman e Lex Luthor, e Gunn ha confermato che questi acerrimi nemici metteranno da parte le loro divergenze e uniranno le forze per affrontare una minaccia più grande. 🔗 Leggi su Cinefilos.it