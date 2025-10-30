Mamme in pericolo film Tv8. Oggi va in onda Mamme in pericolo film Tv8 del 2023 diretto da Roxanne Boisvert. Un’insegnante indaga sulla scomparsa di una studentessa, sparita nel nulla dopo aver deciso di non dare in adozione il suo bambino. Questa è in breve la storia di Danger Rocks the Cradle, conosciuto anche con il titolo Don’t Sell My Baby con protagonisti Devin Cecchetto e Kelly Hope Taylor rispettivamente nei panni di Sandy e Abigail. La pellicola riprende il genere del family drama già visto sul canale 8 come Una Reginetta Pericolosa o La mamma giusta. A seguire, la trama di Mamme in pericolo e la spiegazione finale del film. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

© Spettacoloitaliano.it - Mamme in pericolo Tv8: trama e spiegazione finale del film 2023