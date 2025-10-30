Como, 30 ottobre 2025 – Ha aggredito due turiste, cittadine rumene di 53 e 23 anni, madre e figlia, che erano in attesa dell’arrivo di un autobus che le avrebbe riportate a Roma dove risiedono. Spaventate, hanno subito chiesto l'intervento della polizia, che ha inviato una pattuglia della Squadra Volante, mercoledì sera alle 22.30 alla stazione di Como San Giovanni. Qui gli agenti hanno fermato un marocchino di 28 anni, con permesso di soggiorno spagnolo, mentre veniva raccolto il racconto delle due donne. Dopo aver litigato animatamente con un connazionale, il marocchino visibilmente ubriaco, si è avvicinato alla ragazza, mostrando le parti intime e cercando un contatto con lei. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mamma spruzza spray urticante contro un uomo che molesta la figlia