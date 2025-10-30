Maltrattamenti contro gli anziani | cause e soluzioni

Riconoscere, prevenire e combattere una forma di violenza spesso invisibile ma profondamente lesiva della dignità umana.. Il maltrattamento contro gli anziani è una realtà inquietante e troppo spesso invisibile. In Italia, secondo la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, circa un anziano su tre è vittima di abusi, con percentuali che salgono fino a due su tre nelle RSA e nelle case di riposo. Si tratta di una violenza multiforme: fisica, psicologica, economica, istituzionale. Ma anche l’indifferenza, la trascuratezza e la negazione della dignità rientrano in questa spirale di abusi. Dove si consuma la violenza e come riconoscerla. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Maltrattamenti contro gli anziani: cause e soluzioni

Contenuti che potrebbero interessarti

Figlio violento picchia gli anziani genitori: la polizia lo caccia di casa per maltrattamenti e lesioni. Gli uomini del dirigente Paolo Arena hanno messo la parola fine ad anni di ... - facebook.com Vai su Facebook

Gli uomini che odiano le donne. Stalking, stupri e maltrattamenti: “Oltre 500mila abusi ogni anno” - I femminicidi sono la punta dell’iceberg, i reati spia misurano l’aggressività reale. quotidiano.net scrive

Anziani picchiati e insultati in Rsa: “Deficiente, ti do uno schiaffo”. Dodici arresti - Orrore a Pachino, in provincia di Siracusa: tre comunità alloggio per anziani e disabili sono state sequestrate e 12 persone arrestate con l’accusa di maltrattamenti e sequestro di persona. Scrive affaritaliani.it

Picchia i genitori anziani per la droga: il figlio 57enne condannato per maltrattamenti ed estorsione - Da una vita succhiava via la pace di casa, goccia dopo goccia, finché non è rimasto più nulla. Riporta ilgazzettino.it