Maltempo sull’Italia | otto regioni in allerta gialla per piogge e temporali in arrivo da ovest

Nuova perturbazione in arrivo dalla Francia. Giornata di forte instabilità quella di oggi, giovedì 30 ottobre, con l'arrivo di una perturbazione atlantica proveniente dalla Francia destinata a portare piogge diffuse e temporali anche intensi su buona parte della penisola. L' anticiclone che negli ultimi giorni aveva garantito tempo stabile sta per lasciare l'Italia, lasciando spazio a un sistema di bassa pressione che colpirà soprattutto il versante tirrenico e le isole maggiori. Secondo il bollettino della Protezione civile, fin dalle prime ore del mattino sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, su Sardegna e Lazio, con estensione verso la Sicilia nel corso della giornata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

