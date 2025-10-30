Maltempo sull’Italia | otto regioni in allerta gialla per piogge e temporali in arrivo da ovest

Dayitalianews.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuova perturbazione in arrivo dalla Francia. Giornata di forte instabilità quella di oggi, giovedì 30 ottobre, con l’arrivo di una perturbazione atlantica proveniente dalla Francia destinata a portare piogge diffuse e temporali anche intensi su buona parte della penisola. L’ anticiclone che negli ultimi giorni aveva garantito tempo stabile sta per lasciare l’Italia, lasciando spazio a un sistema di bassa pressione che colpirà soprattutto il versante tirrenico e le isole maggiori. Secondo il bollettino della Protezione civile, fin dalle prime ore del mattino sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, su Sardegna e Lazio, con estensione verso la Sicilia nel corso della giornata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

maltempo sull8217italia otto regioni in allerta gialla per piogge e temporali in arrivo da ovest

© Dayitalianews.com - Maltempo sull’Italia: otto regioni in allerta gialla per piogge e temporali in arrivo da ovest

Altri contenuti sullo stesso argomento

maltempo sull8217italia otto regioniTemporali e forti raffiche di vento, scatta l’allerta maltempo in 8 regioni - Maltempo giovedì 30 ottobre: otto regioni in allerta gialla per temporali, vento e rischio idrogeologico. Si legge su blitzquotidiano.it

maltempo sull8217italia otto regioniTemporali sull'Italia, scatta l'allerta gialla per maltempo in otto regioni - Dopo una breve tregua, il maltempo torna ad abbattersi sull'Italia da Nord a Sud e così, oggi giovedì 30 ottobre, scatta l' allerta meteo gialla in ben ... Da msn.com

Maltempo: Protezione civile, “in arrivo piogge e temporali sui settori occidentali del Paese. Allerta gialla in otto Regioni” - occidentali caldo umide, con conseguenti precipitazioni, da sparse a diffuse, sui settori occidentali del nostro Paese ... agensir.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Sull8217italia Otto Regioni