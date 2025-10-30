Maltempo prolungata l' allerta meteo | temporali forti possibili fino a sera

Un nuovo avviso di allerta meteo è stato emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale. La perturbazione che sta interessando la Toscana porterà infatti precipitazioni diffuse e temporali per tutta la giornata di oggi, giovedì 30 ottobre. Nel pomeriggio possibilità di temporali. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Una prolungata fase di maltempo caratterizzata da abbondanti piogge potrebbe interessare il settentrione e parte del centro Italia tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. Ne riparleremo meglio i prossimi giorni. - X Vai su X

https://www.serchioindiretta.it/capannori-e-piana/2025/10/23/il-maltempo-non-passa-prolungata-lallerta-meteo/189370/ - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo in Liguria: allerta gialla prolungata e disagi tra Genova e il Levante - Le piogge intense della notte hanno provocato numerosi allagamenti e disagi alla circolazione, soprattutto nell’area genovese. Si legge su telenord.it

Maltempo prolungata fino a mezzanotte l’allerta gialla per temporali - Nel frattempo è arrivato dalla Protezione Civile regionale l’ultimo bollettino che per Livorno e Gorgona continua a considerare la ... Scrive livornopress.it

Maltempo, Arpal prolunga allerta gialla sul Levante fino alle 18:00 - Arpal ha deciso di prolungare l’allerta gialla sul Levante ligure fino alle ore 18 di oggi, giovedì 30 ottobre, per seguire il passaggio della piena del fiume Magra, che al momento rimane comunque ... Da telenord.it