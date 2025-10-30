Maltempo prolungata l' allerta meteo | temporali forti possibili fino a sera

30 ott 2025

Un nuovo avviso di allerta meteo è stato emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale. La perturbazione che sta interessando la Toscana porterà infatti precipitazioni diffuse e temporali per tutta la giornata di oggi, giovedì 30 ottobre. Nel pomeriggio possibilità di temporali. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

