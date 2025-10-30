Maltempo oggi a Bologna e provincia | allagamenti nuove frane e fiumi ingrossati Torna la paura

Bologna, 30 ottobre 2025 – Una pioggia battente e incessante che, ancora una volta, sta flagellando Bologna e provincia. Si rialza il livello dei fiumi e anche la paura dei cittadini. Preoccupano le piene dei fiumi, in particolare quella del Reno, che ha già superato la soglia arancione sull'Appennino ed è già arrivata alla Chiusa di Casalecchio. E spaventa, ancora una volta, il torrente Zena. Fiumi: spaventano Reno e Zena. Dalle 8 di questa mattina la situazione più grave è stata osservata in montagna e in particolare nell'area dell'Alto Reno Terme, a Molino del Pallone (video). Qui il Reno si è ingrossato in poco tempo rendendo necessaria la chiusura del ponte che collega Mulino del Pallone a Campeda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maltempo oggi a Bologna e provincia: allagamenti, nuove frane e fiumi ingrossati. Torna la paura

