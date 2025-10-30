Maltempo nubifragio si abbatte sulla provincia | allagamenti e disagi

Pisatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il violento acquazzone che si è abbattuto nel pisano nella mattinata di oggi, 30 ottobre, ha provocato allagamenti nelle strade e nei sottopassi.Non solo a Pisa ma anche varie zone della provincia sono finite sott'acqua.A Calcinaia allagamenti in via della Circonvallazione, via Case Bianche, via. 🔗 Leggi su Pisatoday.it



