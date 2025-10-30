Maltempo Italia nubifragio travolge l’area | allagamenti e strade come fiumi Traffico paralizzato
È stata una giornata segnata dal maltempo, con piogge torrenziali, raffiche di vento e un cielo plumbeo che ha accompagnato gran parte del Paese fin dalle prime ore del mattino. Strade allagate, alberi caduti, disagi alla circolazione e fiumi in piena hanno caratterizzato un giovedì difficile, in cui il sistema di protezione civile è stato messo a dura prova. In molte zone la pioggia non ha dato tregua per ore, provocando situazioni di emergenza e costringendo cittadini e amministrazioni a correre ai ripari. >> “Perché Milly Carlucci non parla”. Tragedia Andrea Delogu, il silenzio della regina di Ballando con le Stelle: la scoperta in queste ore Il quadro meteorologico, già instabile nei giorni precedenti, ha raggiunto oggi il suo apice con precipitazioni di intensità eccezionale e una serie di fenomeni localizzati che hanno reso complicati gli spostamenti e aumentato i rischi idrogeologici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
Allerta Meteo, forte maltempo sull'Italia: situazione critica, frane e fiumi in piena. E' allarme per le prossime ore da Nord a Sud | MAPPE e DETTAGLI - facebook.com Vai su Facebook
#MeteoItalia | Martedì #21ottobre Maltempo al Nord che si sposterà progressivamente verso il Centro. ? ? Ultime previsioni #meteo: https://f.mtr.cool/yguzvlacrf Mappe previsionali: https://f.mtr.cool/glnrvbgihf - X Vai su X
Maltempo di HALLOWEEN, l’Italia sotto assedio meteo: NUBIFRAGI e vento da Nord a Sud - Un ciclone atlantico investirà l’Italia proprio ad Halloween: piogge, vento e rischio nubifragi tra il 30 e il 31 ottobre, poi breve tregua ... Riporta meteogiornale.it
Maltempo in arrivo sull’Italia con pioggia e vento forte, Halloween a rischio nubifragi: le zone interessate, - Meteo ad Halloween, maltempo in tutta Italia nella giornata del 31 ottobre. Lo riporta virgilio.it
Meteo – Si apre una fase di maltempo sull’Italia con possibili nubifragi fino ad Halloween, i dettagli - Maltempo in atto e altro in arrivo nei prossimi giorni in Italia con calo termico generale e possibili nubifragi: i dettagli ... Come scrive centrometeoitaliano.it