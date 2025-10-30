Maltempo Italia nubifragio travolge l’area | allagamenti e strade come fiumi Traffico paralizzato

È stata una giornata segnata dal maltempo, con piogge torrenziali, raffiche di vento e un cielo plumbeo che ha accompagnato gran parte del Paese fin dalle prime ore del mattino. Strade allagate, alberi caduti, disagi alla circolazione e fiumi in piena hanno caratterizzato un giovedì difficile, in cui il sistema di protezione civile è stato messo a dura prova. In molte zone la pioggia non ha dato tregua per ore, provocando situazioni di emergenza e costringendo cittadini e amministrazioni a correre ai ripari. >> “Perché Milly Carlucci non parla”. Tragedia Andrea Delogu, il silenzio della regina di Ballando con le Stelle: la scoperta in queste ore Il quadro meteorologico, già instabile nei giorni precedenti, ha raggiunto oggi il suo apice con precipitazioni di intensità eccezionale e una serie di fenomeni localizzati che hanno reso complicati gli spostamenti e aumentato i rischi idrogeologici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it