Maltempo in Toscana Pisa sott’acqua | allagamenti nel centro e vicino alla Torre pendente

Violenti temporali hanno colpito la Toscana, con gravi allagamenti a Pisa, dove l’acqua ha invaso il centro storico e diversi poli universitari. Disagi anche a Livorno, con strade chiuse e traffico bloccato, e in Lunigiana, dove sono caduti oltre 200 mm di pioggia. Allerta gialla fino a mezzanotte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Maltempo in Toscana: oltre 200 millimetri di pioggia in 12 ore a Filattiera, 154 mm a Mulazzo. Fiumi sorvegliati speciali ma al momento sotto controllo. Le previsioni e i dati aggiornati - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, in Toscana scuole chiuse in alcuni comuni #toscana - X Vai su X

Diretta maltempo in Toscana: allagamenti e disagi, le zone colpite dalla pioggia forte - Chiusi in mattinata alcuni sottopassi soprattutto nelle province di Pisa e Livorno ... Lo riporta lanazione.it

Forte maltempo in Toscana: colpite Pisa, Livorno e la Lunigiana - Un intenso sistema temporalesco è attivo in queste ore sulle province di Livorno e Pisa, in estensione al resto del territorio. Riporta gonews.it

Maltempo, a Pisa allagamenti vicino alla Torre pendente - Allagamenti si sono verificati in mattinata a Pisa a causa di un forte temporale che ha investito il centro cittadino, provocando lievi disagi a cittadini, turisti e attività commerciali nella zona vi ... Riporta msn.com