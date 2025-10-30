Maltempo in Toscana Pisa sott’acqua | allagamenti nel centro e vicino alla Torre pendente

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Violenti temporali hanno colpito la Toscana, con gravi allagamenti a Pisa, dove l’acqua ha invaso il centro storico e diversi poli universitari. Disagi anche a Livorno, con strade chiuse e traffico bloccato, e in Lunigiana, dove sono caduti oltre 200 mm di pioggia. Allerta gialla fino a mezzanotte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

