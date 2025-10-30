Maltempo in Toscana | chiuso Ponte al Molino a Poggio a Caiano Frana nel Pistoiese isolate Pracchia e Orsigna

In provincia di Prato, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, è stata disposta la sospensione temporanea della circolazione lungo la Ss 8 - tratto di via Romavia Pratese (Ponte al Molino), a Poggio a Caiano. E' quanto comunicato in una nota dalla Provincia di Prato L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maltempo in Toscana: chiuso Ponte al Molino a Poggio a Caiano. Frana nel Pistoiese, isolate Pracchia e Orsigna

