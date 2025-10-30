Maltempo in Toscana | allagamenti vicino alla Torre di Pisa e a Livorno

Giornata di forte maltempo oggi, 30 ottobre 2025, sulla Toscana. In particolare nella mattinata si sono verificati allagamenti nel centro cittadino di Pisa, provocando disagi a cittadini, turisti e attività commerciali nella zona vicina al complesso monumentale di piazza dei Miracoli e alla Torre pendente L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maltempo in Toscana: allagamenti vicino alla Torre di Pisa e a Livorno

Altre letture consigliate

Maltempo in Toscana: oltre 200 millimetri di pioggia in 12 ore a Filattiera, 154 mm a Mulazzo. Fiumi sorvegliati speciali ma al momento sotto controllo. Le previsioni e i dati aggiornati - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, in Toscana scuole chiuse in alcuni comuni #toscana - X Vai su X

Maltempo in Toscana, allagamenti vicino alla Torre pendente a Pisa e a Livorno - Il maltempo torna ad abbattersi sulla Toscana: allagamenti si sono verificati in mattinata a Pisa a causa di un forte temporale, provocando disagi nella zona vicina al complesso monumentale di piazza ... Scrive corrierefiorentino.corriere.it

Diretta maltempo in Toscana: allagamenti e disagi, le zone colpite dalla pioggia forte - Chiusi in mattinata alcuni sottopassi soprattutto nelle province di Pisa e Livorno ... Riporta lanazione.it

Maltempo, a Pisa allagamenti vicino alla Torre pendente - Allagamenti si sono verificati in mattinata a Pisa a causa di un forte temporale che ha investito il centro cittadino, provocando lievi disagi a cittadini, turisti e attività commerciali nella zona vi ... Si legge su ansa.it