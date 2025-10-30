Maltempo in Toscana | allagamenti vicino alla Torre di Pisa e a Livorno

Firenzepost.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata di forte maltempo oggi, 30 ottobre 2025, sulla Toscana. In particolare nella mattinata si sono verificati allagamenti nel centro cittadino di Pisa, provocando disagi a cittadini, turisti e attività commerciali nella zona vicina al complesso monumentale di piazza dei Miracoli e alla Torre pendente L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

