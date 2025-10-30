Maltempo in Spagna Siviglia flagellata dalle piogge | disagi e strade allagate

Un'ondata di maltempo ha investito la città di Siviglia, nel sud della Spagna, provocando inondazioni e gli straripamenti di diversi canali di scolo. Secondo i media locali, si è trattato delle precipitazioni più abbondanti degli ultimi 28 anni. Fortunatamente non sono stati segnalati morti o feriti, ma molte strade sono state allagate e le persone hanno dovuto guadare l'acqua dell'alluvione. La Spagna ha appena commemorato il primo anniversario delle mortali inondazioni di Valencia che uccisero oltre 230 persone. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Maltempo in Spagna, Siviglia flagellata dalle piogge: disagi e strade allagate

