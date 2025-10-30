Maltempo in Calabria | scuole chiuse il 31 ottobre per allerta arancione

ABBONATI A DAYITALIANEWS Allerta meteo su gran parte della regione. Una nuova ondata di maltempo sta per colpire la Calabria, dove la Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione per temporali intensi su ampie aree del territorio e un’allerta gialla sui restanti settori. In vista del peggioramento, molti comuni hanno deciso di chiudere le scuole nella giornata di venerdì 31 ottobre, e altri potrebbero unirsi nelle prossime ore. Catanzaro guida le chiusure: ordinanza del sindaco Fiorita. Tra i primi ad adottare misure preventive c’è il Comune di Catanzaro, dove il sindaco Nicola Fiorita ha firmato l’ordinanza di chiusura per tutte le scuole di ogni ordine e grado, incluse le istituzioni educative, gli asili nido e le ludoteche, sia pubbliche che private. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

