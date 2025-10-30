Maltempo | in arrivo temporali allerta gialla per oggi in Calabria Sicilia e altre sei regioni
Un’area di bassa pressione, in avvicinamento dalla Francia, porterà correnti sud-occidentali caldo umide, con conseguenti precipitazioni, da sparse a diffuse, sui settori occidentali del nostro Paese, anche localmente a carattere temporalesco sulle aree costiere e sulle isole maggiori. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte. 🔗 Leggi su Feedpress.me
News recenti che potrebbero piacerti
Allerta meteo per maltempo: la Protezione Civile avverte, in arrivo piogge e vento forte Vai su Facebook
Maltempo in arrivo, ondata di piogge e vento sul Friuli Venezia Giulia, scatta l’allerta gialla https://triesteallnews.it/2025/10/maltempo-in-arrivo-ondata-di-piogge-e-vento-sul-friuli-venezia-giulia-scatta-lallerta-gialla/… - X Vai su X
Maltempo, ciclone di Halloween. La Protezione Civile: «In arrivo forti temporali, allerta meteo in otto regioni» - Maltempo, prossimi giorni complicati in Italia per l'arrivo del mini ciclone di Halloween. Secondo leggo.it
Maltempo in arrivo sulla Sicilia: piogge e temporali anche intensi su tutta l’isola - Oggi, giovedì 30 ottobre, l’isola sarà interessata da una nuova perturbazione di origine atlantica che porterà condizioni di instabilità diffusa ... Lo riporta 98zero.com
Temporali in arrivo: allerta meteo di codice giallo in provincia di Grosseto - Allerta meteo di codice giallo in provincia di Grosseto e in Toscana per temporali: ecco le previsioni del tempo ... grossetonotizie.com scrive