Maltempo in arrivo scatta l' allerta gialla
Ottobre saluta all'insegna del maltempo. Il dipartimento regionale della protezione civile ha infatti diramato per domani un' allerta meteo gialla su Messina e provincia e su tutta la Sicilia.Si prevedono piogge da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
