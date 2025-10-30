Maltempo in arrivo scatta l' allerta gialla

30 ott 2025

Ottobre saluta all'insegna del maltempo. Il dipartimento regionale della protezione civile ha infatti diramato per domani un' allerta meteo gialla su Messina e provincia e su tutta la Sicilia.Si prevedono piogge da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

