Maltempo in arrivo | allerta con codice giallo per rischio idrogeologico

Brindisireport.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI – Il dipartimento Protezione civile e Gestione emergenze, sezione Protezione civile, ha emesso un messaggio di “allerta” con codice giallo per venerdì 31 ottobre.  Sarà valido a partire dalle ore 6 per le successive 14 ore. L'evento previsto riguarda precipitazioni sparse, anche a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

