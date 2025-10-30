Maltempo è panico | allagamenti mostruosi e persone intrappolate

Nel pomeriggio di ieri, la città è stata investita da una ondata di maltempo senza precedenti, che ha provocato estesi allagamenti e causato notevoli disagi alla popolazione. In poche ore, violenti temporali hanno riversato sulla città una quantità di acqua che non si registrava da quasi trent'anni. Le principali arterie stradali sono rapidamente diventate impraticabili, trasformandosi in veri e propri fiumi che hanno intrappolato decine di automobilisti. Piogge eccezionali: la città paralizzata. Secondo quanto riportato dai principali media locali, le precipitazioni hanno raggiunto livelli record, superando i dati degli ultimi 28 anni.

Maltempo sul centro-sud Italia, allagamenti in Toscana e ad Ischia - Dopo i forti nubifragi che hanno interessato il Nord Italia, il maltempo si sposta verso il Centro e parte del Meridione.

Maltempo nel Grossetano, allagamenti a Paganico: automobilisti intrappolati e soccorsi dai vigili del fuoco - Una forte ondata di maltempo si è abbattuta nel pomeriggio sul grossetano ed in particolare sulla zona di Paganico.

Maltempo in Veneto, bomba d'acqua con allagamenti e blackout: diversi comuni colpiti. "Evitate spostamenti" - "Celle temporalesche violente, persistenti e localizzate si sono registrate oggi in Veneto": il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, aggiorna sulla situazione