Maltempo e disagi in Università | Incendio al Polo B di Ingegneria e allagamenti nei poli

"Quanto sta avvenendo in queste ore in diversi immobili dell'ateneo pisano è semplicemente inaccettabile. L'incendio scoppiato nella sala server del Polo B di Ingegneria, seppur tempestivamente contenuto dal sistema antincendio, solleva interrogativi gravissimi sulla sicurezza delle. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Toscana, gli aggiornamenti sul maltempo: allagamenti e disagi - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo e disagi a Palermo, alberi crollati in via San Martino e via Ausonia https://ift.tt/DlTnZur - X Vai su X

Maltempo, disagi in Salento per vento forte. A San Cataldo scoppia l'incendio tra le sterpaglie: 45 ettari a fuoco - L’incendio che aveva interessato un’area interna alla strada tra la marina di San Cataldo e Lecce è stato domato. Da lagazzettadelmezzogiorno.it