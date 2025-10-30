Maltempo di settembre danni per 4 milioni di euro nel Padovano

La Giunta regionale del Veneto ha approvato due importanti provvedimenti per sostenere i territori colpiti dalle violente avversità atmosferiche che nel mese di settembre 2025 hanno interessato ampie aree della regione, causando gravi danni al comparto agricolo e alle opere pubbliche di bonifica. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

