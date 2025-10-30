Maltempo ciclone di Halloween La Protezione Civile | In arrivo forti temporali allerta meteo in otto regioni

Leggo.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maltempo, prossimi giorni complicati in Italia per l'arrivo del mini ciclone di Halloween. Un?area di bassa pressione, in avvicinamento dalla Francia, porterà correnti. 🔗 Leggi su Leggo.it

