Maltempo allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 31 ottobre | le regioni a rischio
La Protezione civile ha valutato per domani, venerdì 31 ottobre, una nuova allerta meteo arancione per rischio temporali su alcune zone della Calabria e allerta gialla su nove regioni. Il bollettino completo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 31 ottobre: le regioni a rischio - La Protezione civile ha valutato per domani, venerdì 31 ottobre, una nuova allerta meteo arancione per rischio temporali su alcune zone della Calabria ... fanpage.it scrive
Scuole chiuse per maltempo e allerta arancione in Calabria domani 31 ottobre: l’elenco dei comuni - Stop alle lezioni in diversi comuni della Calabria per allerta meteo arancione della Protezione civile. Lo riporta fanpage.it
Maltempo: domani allerta arancione in Calabria - La perurbazione atlantica si sta spostando verso Sud e porterà, dalle prime ore di domani, temporali sulla Calabria, specialmente sui settori ionici. Secondo ansa.it