Maltempo allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 31 ottobre | le regioni a rischio

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Protezione civile ha valutato per domani, venerdì 31 ottobre, una nuova allerta meteo arancione per rischio temporali su alcune zone della Calabria e allerta gialla su nove regioni. Il bollettino completo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

maltempo allerta meteo arancioneMaltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 31 ottobre: le regioni a rischio - La Protezione civile ha valutato per domani, venerdì 31 ottobre, una nuova allerta meteo arancione per rischio temporali su alcune zone della Calabria ... fanpage.it scrive

maltempo allerta meteo arancioneScuole chiuse per maltempo e allerta arancione in Calabria domani 31 ottobre: l’elenco dei comuni - Stop alle lezioni in diversi comuni della Calabria per allerta meteo arancione della Protezione civile. Lo riporta fanpage.it

maltempo allerta meteo arancioneMaltempo: domani allerta arancione in Calabria - La perurbazione atlantica si sta spostando verso Sud e porterà, dalle prime ore di domani, temporali sulla Calabria, specialmente sui settori ionici. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Allerta Meteo Arancione