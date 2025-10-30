Maltempo | allagamenti a Sesto Fiorentino FOTO

Firenzetoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Disagi per il maltempo in diverse aree del Fiorentino e della Toscana. Le immagini che vedete sono state postate su Facebook dal consigliere comunale della Lega di Sesto Fiorentino Daniele Brunori e si riferiscono ad allagamenti in viale Di Vittorio, oggi. “Questo - attacca il consigliere. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

maltempo allagamenti sesto fiorentinoMaltempo in Toscana, allagamenti vicino alla Torre pendente e ai poli universitari a Pisa e a Livorno. Una scuola evacuata a Pistoia. Allerta gialla fino a venerdì - Giani avverte sui social: temporali in estensione sul resto del territorio ... Secondo corrierefiorentino.corriere.it

Maltempo sull’Italia, danni e allagamenti in Toscana e Veneto, nubifragi in Lombardia - Giornata difficile oggi in tutta Italia a causa del maltempo che ha causato notevoli danni e disagi in molte regioni del centro nord a causa di intesi temporali e nubifragi con conseguenti allagamenti ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Allagamenti Sesto Fiorentino