Maltempo allagamenti a Livorno

Tgcom24.mediaset.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maltempo che ha investito la Toscana, a Livorno ha provocato allagamenti in varie zone della città. Protezione civile e polizia municipale si sono subito attivate. In via precauzionale è stata disposta anche l'uscita anticipata dalle scuole. I temporali più forti del previsto, ben oltre quanto prevedibili con un'allerta gialla, hanno anche causato problemi alla circolazione stradale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

maltempo allagamenti a livorno

© Tgcom24.mediaset.it - Maltempo, allagamenti a Livorno

Approfondisci con queste news

maltempo allagamenti livornoMaltempo, allagamenti a Pisa e Livorno. Tutte le allerte meteo e le previsioni - La fine di ottobre e l’inizio di novembre 2025 saranno segnati dal maltempo. Segnala leggo.it

maltempo allagamenti livornoDiretta maltempo in Toscana: allagamenti e disagi, le zone colpite dalla pioggia forte - Chiusi in mattinata alcuni sottopassi soprattutto nelle province di Pisa e Livorno ... Secondo lanazione.it

maltempo allagamenti livornoForte maltempo in Toscana: allagamenti a Pisa e Livorno - Un intenso sistema temporalesco è attivo in queste ore sulle province di Livorno e Pisa, in estensione al resto del territorio, con allagamenti diffusi in ... Lo riporta gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Allagamenti Livorno