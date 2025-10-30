Maltempo a Livorno scuole ' chiuse' in anticipo | l' invito della protezione civile a ritirare i bambini dalle 13.45

Prosegue l'ondata di maltempo in Toscana e principalmente sulla costa dove nella mattinata di oggi, giovedì 30 ottobre, piogge e temporali si sono abbattuti violentemente provocando allagamenti e disagi. In particolare, a Livorno sono caduti oltre 90 millimetri d'acqua in un'ora, un evento che il. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

