Maltempo a Livorno Salvetti | 93 mm di pioggia caduti in un' ora evento eccezionale

Sono numerosi gli allagamenti e i disagi causati dal violento temporale che si è abbattuto su Livorno nella tarda mattinata di oggi, giovedì 30 ottobre. La stazione del Corbolone, alle porte della città, ha registrato 93,4 millimetri caduti in un'ora, dalle 11.45 alle 12.45. “Il sistema di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Maltempo a Livorno: allagamenti e disagi, si gonfia il Rio Ardenza. Variante, chiusi tunnel a Montenero - Un 30 ottobre difficile in città: l’eccezionale pioggia sulle colline scarica in area urbana una impressionante quantità d’acqua. Secondo msn.com

Maltempo: salgono a sei le vittime a Livorno, 3 mln danni - E' salito a sei morti e due dispersi il bilancio provvisorio dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sul Livorno. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

