Maltempo a Livorno allagamenti in varie zone della città | nella parte Nord le maggiori criticità VIDEO
Un violento temporale si è abbattuto su Livorno nella tarda mattinata di oggi, giovedì 30 ottobre. Protezione civile e polizia municipale si sono subito attivate per fronteggiare gli allagamenti che si sono verificati in vari punti della città. Le zone più colpite sono state via Cimarosa, Via. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico #livorno #meteo #maltempo #maltempolivorno #allertameteogiallalivorno #temporali https://livornopress.it/?p=247130 - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo, oggi ancora allerta arancione con temporali sulla costa da Livorno a Piombino. Scuole chiuse in diverse province, da Massa Carrara a Grosseto @TgrRaiToscana https://rainews.it/tgr/toscana/video/2025/10/maltempo-tempo-in-peggioramento-sulla - X Vai su X
Diretta maltempo in Toscana: allagamenti e disagi, le zone colpite dalla pioggia forte - Chiusi in mattinata alcuni sottopassi soprattutto nelle province di Pisa e Livorno ... Scrive lanazione.it
Maltempo prolungata fino a mezzanotte l’allerta gialla per temporali - Nel frattempo è arrivato dalla Protezione Civile regionale l’ultimo bollettino che per Livorno e Gorgona continua a considerare la ... Riporta livornopress.it
Maltempo in Toscana, allagamenti vicino alla Torre pendente a Pisa e a Livorno - Il maltempo torna ad abbattersi sulla Toscana: allagamenti si sono verificati in mattinata a Pisa a causa di un forte temporale, provocando disagi nella zona vicina al complesso monumentale di piazza ... Si legge su corrierefiorentino.corriere.it