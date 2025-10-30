Maltempo a Livorno allagamenti in varie zone della città | nella parte Nord le maggiori criticità VIDEO

Livornotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un violento temporale si è abbattuto su Livorno nella tarda mattinata di oggi, giovedì 30 ottobre. Protezione civile e polizia municipale si sono subito attivate per fronteggiare gli allagamenti che si sono verificati in vari punti della città. Le zone più colpite sono state via Cimarosa, Via. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

maltempo livorno allagamenti varieDiretta maltempo in Toscana: allagamenti e disagi, le zone colpite dalla pioggia forte - Chiusi in mattinata alcuni sottopassi soprattutto nelle province di Pisa e Livorno ... Scrive lanazione.it

Maltempo prolungata fino a mezzanotte l’allerta gialla per temporali - Nel frattempo è arrivato dalla Protezione Civile regionale l’ultimo bollettino che per Livorno e Gorgona continua a considerare la ... Riporta livornopress.it

maltempo livorno allagamenti varieMaltempo in Toscana, allagamenti vicino alla Torre pendente a Pisa e a Livorno - Il maltempo torna ad abbattersi sulla Toscana: allagamenti si sono verificati in mattinata a Pisa a causa di un forte temporale, provocando disagi nella zona vicina al complesso monumentale di piazza ... Si legge su corrierefiorentino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Livorno Allagamenti Varie