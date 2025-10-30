Maltempo a Livorno allagamenti in varie zone della città | chiuso il sottopasso di via Firenze VIDEO

Un violento temporale si è abbattuto su Livorno nella tarda mattinata di oggi, giovedì 30 ottobre. Protezione civile e polizia municipale si sono subito attivate per fronteggiare gli allagamenti che si sono verificati in vari punti della città. Le zone più sono state via Cimarosa, Via Mondolfi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

