Malika Ayane al Teatro Apollo di Lecce con il nuovo musical Brokeback Mountain
LECCE - In tour la voce inconfondibile e il carisma di una delle artiste più amate del Belpaese. Malika Ayane torna a calcare le scene con il suo nuovo e attesissimo musical Brokeback Mountain. Per la prima volta in Italia, dopo il successo londinese, il pluripremiato film omonimo si trasforma in. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Malika Ayane al Teatro Apollo di Lecce con il nuovo musical “Brokeback Mountain” - L’appuntamento per il pubblico pugliese è fissato per sabato 8 e domenica 9 novembre 2025 al prestigioso Teatro Apollo di Lecce. Riporta lecceprima.it
