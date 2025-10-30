Mali la Farnesina ai connazionali | Lasciate il Paese cosa fare adesso per rientrare in sicurezza

Il messaggio è chiaro e non lascia zone d’ombra: chi è in Mali deve organizzare la partenza quanto prima. La comunicazione ufficiale del Ministero degli Affari Esteri richiama una grave penuria di carburante dovuta al blocco imposto da gruppi armati lungo gli assi stradali verso il Paese e segnala il rischio di un ulteriore deterioramento . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Mali, la Farnesina ai connazionali: “Lasciate il Paese”, cosa fare adesso per rientrare in sicurezza

Altri contenuti sullo stesso argomento

Mali, Farnesina invita italiani a partire dopo attacchi jihadisti ? - X Vai su X

"Lasciate subito il Paese". Appello urgente della Farnesina agli italiani in Mali: che cosa sta succedendo >> https://buff.ly/DBU68On - facebook.com Vai su Facebook

Cosa sta succedendo in Mali e perché la Farnesina ha chiesto agli italiani di "lasciare il Paese" - Il blocco del carburante messo in atto da alcuni gruppi terroristici ha fatto piombare nel caos lo Stato africano, tra sicurezza a rischio e problemi per l’erogazione di elettricità ... Segnala today.it

Farnesina agli italiani in Mali: "Lasciate il Paese" - Grave penuria di carburante in tutto il Paese a causa del blocco ad opera di gruppi terroristici A seguito del crescente e significativo blocco dell'afflusso di carburanti su tutti gli assi stradali v ... Secondo adnkronos.com

Mali nel caos, la Farnesina invita gli italiani a lasciare il Paese. Cosa sta succedendo e perché c’entra la benzina - ll Wall Street Journal: l’influenza russa sulle giunte militari del Sahel si sta indebolendo ... quotidiano.net scrive