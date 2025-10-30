Malattie rare Litani Aisa | Fondamentale conoscere sintomi atassia di Friedreich

(Adnkronos) – "Essere informati significa conoscere i primi sintomi, riconoscere un campanello d'allarme e arrivare tempestivamente a una diagnosi di atassia di Friedreich. E' fondamentale sottolineare le difficoltà della malattia affinché anche il grande pubblico comprenda cosa significa perdere l'equilibrio". Lo ha detto Maria Litani, presidente Aisa (Associazione italiana per la lotta alle sindromi atassiche) . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

