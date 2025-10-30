Malan | Riforma magistratura fondamentale governi Berlusconi e Prodi caduti per inchieste finite nel nulla
"Votiamo sì a una fondamentale riforma della giustizia, uno dei punti del nostro programma elettorale che non e' uno strumento di propaganda, ma un impegno d'onore preso con gli italiani". Lo ha detto in Aula il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, esprimendo il voto favorevole alla separazione delle carriere. " Due governi Berlusconi sono caduti per inchieste finite nel nulla, come anche un governo Prodi. Scarpinato doveva dire anche dei processi in cui si è arrivati all'assoluzione", ha aggiunto Malan replicando al senatore del Movimento 5 Stelle Roberto Scarpinato, che, nel suo intervento, aveva fatto l'elenco delle condanne di esponenti di varie forze politiche, tra cui Berlusconi e Dell'Utri. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
