Mal di testa? Non perdere il pullman per la diagnosi e la cura delle cefalee

Fiumicino, 30 ottobre 2025 – Il Comune di Fiumicino patrocina la campagna di sensibilizzazione promossa dall’ Associazione “In Salus”, dal titolo . L’iniziativa, dedicata alla conoscenza e alla corretta gestione delle cefalee, nasce con l’obiettivo di informare e sensibilizzare la cittadinanza nei confronti di quella che rappresenta una vera e propria malattia sociale, spesso sottovalutata ma fortemente impattante sulla qualità della vita. Il 7 novembre 2025, a partire dalle ore 16:00 e fino alle ore 18:00, il pullman ambulatorio per le cefalee farà t appa a Fiumicino, in Largo Paolo Borsellino (Isola Sacra). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Altre letture consigliate

La Russia testa #Poseidon, il missile sottomarino a propulsione nucleare. Una chiara prova di forza mentre Putin invita alla resa i soldati ucraini a Pokrovsk "Siete circondati". Zelensky nega, ma ammette la superiorità numerica. Perdere #Pokrovsk significhere - facebook.com Vai su Facebook

Mal di testa, stress e abuso di dispositivi digitali tra le cause scatenanti - Chi non ne soffre tende a sottovalutarlo, chi invece lo conosce bene sa quanto possa condizionare la vita quotidiana. Si legge su tg24.sky.it

Giornata del Mal di testa: screening gratuiti per i piccoli al Bambino Gesù - 70% dei bambini con mal di testa ha almeno un familiare con lo stesso problema e spesso è un genitore. Lo riporta iodonna.it

Ho risolto i fastidi del mal di testa senza farmaci: con questi rimedi sto subito meglio - Il mal di testa può avere molte cause, tra cui stress, stanchezza, tensione muscolare, disidratazione o problemi più seri come emicrania o sinusite. Si legge su diregiovani.it