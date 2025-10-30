Maison Margiela omaggia le iconiche Tabi con un nuovo corto
Maison Margiela dedica un cortometraggio alle sue calzature manifesto, le Tabi, presentate per la prima volta nel 1988 e diventate celebri per l’inconfondibile design caratterizzato dalla punta divisa in due. Un corto omaggia le iconiche Tabi. Il film è diretto da Yuri Ancarani, e offre uno sguardo approfondito alla maestria artigianale delle Tabi, ripercorrendo il percorso di un singolo paio dal concept all’assemblaggio finale. Un processo rigorosamente artigianale, in cui ogni fase è eseguita a mano, e che richiede quattro ore soltanto per la preparazione della base, seguita dallo stampo, che viene tagliato da un blocco di legno, cucito e assemblato. 🔗 Leggi su Amica.it
