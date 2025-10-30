Maison Margiela omaggia le iconiche Tabi con un nuovo corto

Amica.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maison Margiela dedica un cortometraggio alle sue calzature manifesto, le Tabi, presentate per la prima volta nel 1988 e diventate celebri per l’inconfondibile design caratterizzato dalla punta divisa in due. Un corto omaggia le iconiche Tabi. Il film è diretto da Yuri Ancarani, e offre uno sguardo approfondito alla maestria artigianale delle Tabi, ripercorrendo il percorso di un singolo paio dal concept all’assemblaggio finale. Un processo rigorosamente artigianale, in cui ogni fase è eseguita a mano, e che richiede quattro ore soltanto per la preparazione della base, seguita dallo stampo, che viene tagliato da un blocco di legno, cucito e assemblato. 🔗 Leggi su Amica.it

maison margiela omaggia le iconiche tabi con un nuovo corto

© Amica.it - Maison Margiela omaggia le iconiche Tabi con un nuovo corto

Altri contenuti sullo stesso argomento

maison margiela omaggia iconicheMaison Margiela omaggia le iconiche Tabi con un nuovo corto - Maison Margiela dedica un cortometraggio alle scarpe forse più celebri della storia, le Tabi, presentate per la prima volta nel 1988 ... Da amica.it

maison margiela omaggia iconicheMaison Margiela Residences: quando la moda incontra l'architettura a Dubai - Maison Margiela svela il suo primo progetto residenziale a Dubai: una collezione di 25 ville di altissimo pregio, progettate in collaborazione con Alta Real Estate Development a Palm Jumeirah. it.fashionnetwork.com scrive

maison margiela omaggia iconicheMaison Margiela si racconta nel corto «A Tabi film» - Diretto da Yuri Ancarani e narrato da Ermanna Montanari, il video accompagna lo spettatore nel viaggio di un paio di scarpe, dalla progettazione alla realizzazione finale. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Maison Margiela Omaggia Iconiche