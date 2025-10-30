Mainoo Juve quella big di Serie A fa sul serio | a gennaio può strapparlo allo United in prestito secco fino a fine stagione! Ultime

Mainoo Juve, il Napoli accelera per il gioiello dello United: si lavora al prestito per il dopo-De Bruyne, i bianconeri rischiano la beffa. Un colpo durissimo per il Napoli, un’emergenza che costringe Antonio Conte e la dirigenza a intervenire subito. L’infortunio di Kevin De Bruyne, che terrà l’asso belga lontano dai campi per diverso tempo, ha stravolto i piani del club partenopeo. Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli è pronto a tuffarsi sul mercato di gennaio per trovare un sostituto all’altezza, e il nome in cima alla lista è uno dei talenti più puri della Premier League, un giocatore da tempo nel mirino anche del mercato Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mainoo Juve, quella big di Serie A fa sul serio: a gennaio può strapparlo allo United in prestito secco fino a fine stagione! Ultime

Serie A: Juventus-Atalanta 1-1 - La Juve parte forte (palo di Kalulu dopo 2') e colleziona occasioni con Koopmeiners, Adzic e Thuram. Scrive ansa.it

Serie A, Juventus-Atalanta 1-1: Cabal risponde a Sulemana, un punto a testa per Tudor e Juric - Per la Juve si tratta del terzo pareggio consecutivo tra campionato e Champions: ancora una volta i minuti finali evitano il ko a Yildiz e compagni, che però ora sono a portata di sorpasso in ... Secondo sportmediaset.mediaset.it

Mainoo, non solo il Napoli: concorrenza dalla Premier e da una big italiana - Stando ad indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, e riportate dal portale specializzato "Football Insider", ... Riporta tuttonapoli.net