Magistratura | riforma approvata definitivamente dal Senato Ora il referendum

Firenzepost.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La riforma che introduce la separazione delle carriere della magistratura è stata approvata definitivamente dall'aula del Senato. Il disegno di legge costituzionale ha avuto 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astensioni. L'approvazione sarà seguita dal referendum L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

magistratura riforma approvata definitivamente dal senato ora il referendum

© Firenzepost.it - Magistratura: riforma approvata definitivamente dal Senato. Ora il referendum

Altri contenuti sullo stesso argomento

magistratura riforma approvata definitivamenteRiforma della giustizia, ok definitivo in Senato - La riforma che introduce la separazione delle carriere della magistratura è stata approvata definitivamente dall’aula del Senato ... ilsecoloxix.it scrive

magistratura riforma approvata definitivamenteVia libera definitivo alla riforma della giustizia, al Senato 112 sì. Meloni: 'Traguardo storico' - Nordio: 'Referendum dell'Anm sul governo sarebbe catastrofico per la politica e per la magistratura'. Scrive ansa.it

magistratura riforma approvata definitivamenteSeparazione delle carriere in magistratura, via libera definitivo: cosa cambia. Referendum nella primavera 2026 - La riforma che introduce la separazione delle carriere della magistratura è stata approvata definitivamente dall'aula del Senato. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Magistratura Riforma Approvata Definitivamente