Magistratura | riforma approvata definitivamente dal Senato Ora il referendum

La riforma che introduce la separazione delle carriere della magistratura è stata approvata definitivamente dall'aula del Senato. Il disegno di legge costituzionale ha avuto 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astensioni. L'approvazione sarà seguita dal referendum L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

