Magistratura | riforma approvata definitivamente dal Senato Ora il referendum
La riforma che introduce la separazione delle carriere della magistratura è stata approvata definitivamente dall'aula del Senato. Il disegno di legge costituzionale ha avuto 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astensioni. L'approvazione sarà seguita dal referendum L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La riforma che introduce la separazione delle carriere della magistratura è stata approvata definitivamente a Palazzo Madama. Il disegno di legge costituzionale ha avuto 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astensioni. Quello di oggi era il quarto e ultimo passa - facebook.com Vai su Facebook
Il giornalista Sigfrido Ranucci è stato ospite dell’assemblea dell’Associazione nazionale magistrati. Sentite le sue parole sul ruolo che ha la magistratura nella nostra società e sui rischi della riforma costituzionale. - X Vai su X
Riforma della giustizia, ok definitivo in Senato - La riforma che introduce la separazione delle carriere della magistratura è stata approvata definitivamente dall’aula del Senato ... ilsecoloxix.it scrive
Via libera definitivo alla riforma della giustizia, al Senato 112 sì. Meloni: 'Traguardo storico' - Nordio: 'Referendum dell'Anm sul governo sarebbe catastrofico per la politica e per la magistratura'. Scrive ansa.it
Separazione delle carriere in magistratura, via libera definitivo: cosa cambia. Referendum nella primavera 2026 - La riforma che introduce la separazione delle carriere della magistratura è stata approvata definitivamente dall'aula del Senato. msn.com scrive