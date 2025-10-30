Magistrati giornalisti e unicorni digitali | viaggio lisergico nel grande circo della verità italiana

Ilgiornaleditalia.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra post indignati, hashtag antifascisti e liturgie ideologiche: cronache di una nazione in overdose di moralismo In Italia la politica non è un’arena: è un luna park tossico dove le giostre girano al ritmo dell’indignazione social. Ti svegli, scrolli Instagram, e trovi il solito magistrato i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

magistrati giornalisti e unicorni digitali viaggio lisergico nel grande circo della verit224 italiana

© Ilgiornaleditalia.it - Magistrati, giornalisti e unicorni digitali: viaggio lisergico nel grande circo della verità italiana

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Magistrati Giornalisti Unicorni Digitali