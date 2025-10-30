Magistrati giornalisti e unicorni digitali | viaggio lisergico nel grande circo della verità italiana
Tra post indignati, hashtag antifascisti e liturgie ideologiche: cronache di una nazione in overdose di moralismo In Italia la politica non è un’arena: è un luna park tossico dove le giostre girano al ritmo dell’indignazione social. Ti svegli, scrolli Instagram, e trovi il solito magistrato i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
“Io sono un narratore di storie” Così si presenta Stefano Nazzi, giornalista e voce del podcast di successo Indagini, ospite del nuovo festival pistoiese Zona D’Ombra. Un evento che unisce forze dell’ordine, magistrati, avvocati, giornalisti e appassionati di Tr - facebook.com Vai su Facebook
Caiazza, ex presidente dei penalisti: “Dai giornalisti silenzio sulle querele temerarie dei magistrati. Per il giornalismo italiano la magistratura è solo una fonte di notizie, alle quali viene garantito un carattere di inconfutabilità". Di @ErmesAntonucci - X Vai su X