Magic show al Teatro di Settimello

???????? &????????????????????????Torna a grande richiesta a????????? (??)Teatro SettimelloVia Arrighetto da Settimello, 84Sabato 1 e Domenica 2 NovembreSpettacoli ore 15:30 e 17:30Info tel e whatsapp 351 507 6512??????????????????€ (bambini dai 2 anni in su)Un’ora di stupore e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it