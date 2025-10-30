Magic show al Teatro di Settimello
???????? &????????????????????????Torna a grande richiesta a????????? (??)Teatro SettimelloVia Arrighetto da Settimello, 84Sabato 1 e Domenica 2 NovembreSpettacoli ore 15:30 e 17:30Info tel e whatsapp 351 507 6512??????????????????€ (bambini dai 2 anni in su)Un’ora di stupore e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Aperti per Halloween! Il Magic Show vi aspetta: Domenica 26 Ottobre dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 19 Lunedì 27 Ottobre dalle 9 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00 #Halloween2025 #halloweenmakeup #halloween #halloweenparty #decoration - facebook.com Vai su Facebook