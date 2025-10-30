Maestra gira video porno con minori assolta perché non è reato | potrà tornare a insegnare
La Corte d’Appello di Bari ha assolto con formula piena Daniela Casulli, 48 anni, già condannata in primo grado nel luglio 2024 a 7 anni e 3 mesi e a 75mila euro di multa. La decisione di secondo grado è del 30 ottobre 2025. Revocate anche le misure interdittive. "Viene restituita dignità a una. 🔗 Leggi su Today.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La maestra ha una parte davanti, che è quella che si vede di solito e una parte dietro che si vede quando si gira. Ci sono maestre lunghe o maestre corte, maestre larghe oppure sottili ... https://cctm.website/come-funziona-la-maestra/ Susanna Mattiangeli da - facebook.com Vai su Facebook