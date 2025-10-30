Maestra fa sesso con un 15enne mentre un altro filma | la decisione è appena arrivata

«Il fatto non costituisce reato». Con questa formula la Corte d’Appello di Bari ha assolto Daniela Casulli, l’insegnante 45enne accusata di aver adescato minorenni sui social e di aver filmato rapporti sessuali con loro. La decisione, firmata dalla giudice Rosa Calia Di Pinto, ha ribaltato completamente la condanna di primo grado, restituendo alla donna anche la possibilità di tornare a insegnare. Sui social la maestra ha commentato: «A Bari la Giustizia esiste», pubblicando la notizia accanto a un suo selfie. L’insegnante accusata di adescare studenti. La vicenda risale al 2021, quando Casulli era finita agli arresti domiciliari dopo essere stata trovata in un bed & breakfast insieme a un minore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

