Madonna col bambino restaurata La tavola del ’500 in mostra a Roma

Torna a splendere, dopo un complesso intervento di restauro, la Madonna con il Bambino e i santi Severino, Caterina da Siena, Domenico, Ansano e Giovannino di Bernardino di Mariotto dello Stagno, capolavoro del Rinascimento marchigiano custodito nella chiesa di San Domenico a San Severino. L’opera, datata 1512, è tra le protagoniste della XX edizione del programma Restituzioni, promosso da Intesa Sanpaolo in collaborazione con il ministero della Cultura, che da anni consente il recupero e la valorizzazione di tesori del patrimonio artistico italiano. L’opera è tra quelle in mostra a Palazzo Esposizioni Roma, in un’esposizione – dal titolo " Restituzioni 2025 " – visitabile fino al 18 gennaio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Madonna col bambino restaurata. La tavola del ’500 in mostra a Roma

