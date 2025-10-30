Madonna col bambino restaurata La tavola del ’500 in mostra a Roma

Ilrestodelcarlino.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna a splendere, dopo un complesso intervento di restauro, la Madonna con il Bambino e i santi Severino, Caterina da Siena, Domenico, Ansano e Giovannino di Bernardino di Mariotto dello Stagno, capolavoro del Rinascimento marchigiano custodito nella chiesa di San Domenico a San Severino. L’opera, datata 1512, è tra le protagoniste della XX edizione del programma Restituzioni, promosso da Intesa Sanpaolo in collaborazione con il ministero della Cultura, che da anni consente il recupero e la valorizzazione di tesori del patrimonio artistico italiano. L’opera è tra quelle in mostra a Palazzo Esposizioni Roma, in un’esposizione – dal titolo " Restituzioni 2025 " – visitabile fino al 18 gennaio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

madonna col bambino restaurata la tavola del 8217500 in mostra a roma

© Ilrestodelcarlino.it - Madonna col bambino restaurata. La tavola del ’500 in mostra a Roma

Leggi anche questi approfondimenti

madonna bambino restaurata tavolaMadonna col bambino restaurata. La tavola del ’500 in mostra a Roma - Torna a splendere, dopo un complesso intervento di restauro, la Madonna con il Bambino e i santi Severino, Caterina ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Ferrara, restaurata la Madonna in trono di fine 1400. La firma dell’allievo di De’Roberti - La tavola è stata restaurata grazie al contributo di cinque associazioni culturali cittadine e presentata a palazzo Schifanoia, dove l'opera sarà esposta fino al 19 giugno Ferrara, 17 aprile 2023 – ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Restauri Creberg, esposta al pubblico una «Madonna con Bambino» di autore belliniano - In occasione delle festività natalizie, Fondazione Credito Bergamasco presenta al pubblico, nel salone principale di Palazzo Creberg, una preziosa tavola recentemente restaurata nell’ambito del suo ... bergamo.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Madonna Bambino Restaurata Tavola